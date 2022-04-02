З берегів на Донеччині через підрив дамби вийшла річка [ Редагувати ]
Через підрив дамби у Харківській області річка Сіверський Донець виходить із берегів. Про це повідомляють "Новости Донбасса".
Дамбу на Оскольському водосховищі було зруйновано днями. Вода розлилася у південному напрямку і вже дійшла до Студенку та Святогірська.
Депутат Святогірської міської ради Віталій Мороз опублікував на своїй сторінці у Facebook відео наслідків розливу Сіверського Дінця навпроти Святогірської Лаври.
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