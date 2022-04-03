Волонтери у всьому світі збирають гроші на допомогу Україні [ Редагувати ]
35 мільйонів доларів зібрала голлівудська кінозірка українського походження - Міла Куніс разом зі своїм чоловіком Ештоном Катчером. Та не лише зірки світового масштабу в змозі допомагати грошима. Як звичайна українська дівчина у Франції збирає тисячі євро - в нашому наступному сюжеті!
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