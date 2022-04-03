Міноборони росії не визнає звірств своїх військових у Бучі Київської області та запевняє, що за час окупації міста жоден місцевий житель не постраждав від насильницьких дій.

За час перебування Бучі під контролем російських ЗС жоден місцевий житель не постраждав від будь-яких насильницьких дій.

В оборонному відомстві країни-агресора назвали "провокацією" опубліковані в Україні фотографії та відеоматеріали, що свідчать про злочини російських військових у Бучі.

Там запевняють, що всі підрозділи ЗС рф повністю вийшли з Бучі 30 березня, а свідчення їхніх злочинів нібито з'явилися лише на 4-й день після того, як до міста прибули співробітники СБУ та представники українського ТБ.