Хакери Anonymous "злили" дані тисяч військових росії [ Редагувати ]
Хакери з групи Anonymous зламали ще одну базу даних російської федерації. Вони оприлюднили дані 120 тисяч російських солдатів, які прийшли вбивати в Україну. Про це повідомило анонімне співтовариство у Twitter.
Всі солдати, які беруть участь у вторгненні в Україну, повинні постати перед військовим трибуналом.
Повний список російських військових, які воюють проти українського народу:
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