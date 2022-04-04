Російські матері виростили вбивць, катів та мародерів: страшні кадри з Бучі [ Редагувати ]
Те, що побачили наші військові у звільнених від росіян містах Київщини, неможливо передати словами. "Убийцы, мародёры, палачи" - так відреагував на побачене президент України Володимир Зеленський.
Також він запропонував російським матерям подивитися, кого вони виростили. Ми теж побачили, хто прийшов на українські землі з півночі та сходу. І людьми їх назвати важко.
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