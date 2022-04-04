Те, що побачили українські військові у звільнених від окупантів містах, неможливо передати словами.

Те, що побачили наші військові у звільнених від росіян містах Київщини, неможливо передати словами. "Убийцы, мародёры, палачи" - так відреагував на побачене президент України Володимир Зеленський.

Також він запропонував російським матерям подивитися, кого вони виростили. Ми теж побачили, хто прийшов на українські землі з півночі та сходу. І людьми їх назвати важко.