Росією скоєно 74 злочини відносно представників ЗМІ, серед яких 19 громадян інших держав, 18 журналістів загинули.

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики з посиланням на дані Генеральної прокуратури України.

Зазначається, що серед громадян інших держав: Велика Британія - 5, Чехія - 2, США -2, Данія - 2, ОАЕ - 2, рф - 2, Ірландія - 1, Швейцарія - 1, Франція - 1, Литва - 1.

"Серед журналістів загинули 18 осіб (з яких 15 чоловіків та 3 жінки), викрадено 8 осіб (4 чоловіка та 4 жінки), отримали поранення 13 осіб, безвісно зникли 3 особи, зазнали залякування 15 журналістів. Крім того зафіксовано щонайменше 7 фактів обстрілів, які призвели до пошкодження або знищення телевеж, ТРК. Зафіксовано 22 блокування та кібератак на ЗМІ", - повідомили в МКІП.

У Київській області постраждав 31 журналіст, в Запорізькій - 15, в м. Київ - 7, в Херсонській - 5, в Донецькій - 5, в АР Крим - 2, в Сумській - 2, в Одеській - 2, в Чернігівській - 1, в Миколаївській - 1, в Луганській - 1, в Кіровоградській - 1, в Центральній Україні – 1, йдеться в повідомленні

У міністерстві також наголосили, що Україна співпрацює з низкою міжнародних правозахисних організацій та щоденно інформує їх про злочини російських окупаційних військ щодо журналістів, які у надлюдських умовах висвітлюють події на передовій.