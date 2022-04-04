У Мінкульті розповіли про злочини окупантів проти представників ЗМІ [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Росією скоєно 74 злочини відносно представників ЗМІ, серед яких 19 громадян інших держав, 18 журналістів загинули.
Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики з посиланням на дані Генеральної прокуратури України.
Зазначається, що серед громадян інших держав: Велика Британія - 5, Чехія - 2, США -2, Данія - 2, ОАЕ - 2, рф - 2, Ірландія - 1, Швейцарія - 1, Франція - 1, Литва - 1.
"Серед журналістів загинули 18 осіб (з яких 15 чоловіків та 3 жінки), викрадено 8 осіб (4 чоловіка та 4 жінки), отримали поранення 13 осіб, безвісно зникли 3 особи, зазнали залякування 15 журналістів. Крім того зафіксовано щонайменше 7 фактів обстрілів, які призвели до пошкодження або знищення телевеж, ТРК. Зафіксовано 22 блокування та кібератак на ЗМІ", - повідомили в МКІП.
У Київській області постраждав 31 журналіст, в Запорізькій - 15, в м. Київ - 7, в Херсонській - 5, в Донецькій - 5, в АР Крим - 2, в Сумській - 2, в Одеській - 2, в Чернігівській - 1, в Миколаївській - 1, в Луганській - 1, в Кіровоградській - 1, в Центральній Україні – 1, йдеться в повідомленні
У міністерстві також наголосили, що Україна співпрацює з низкою міжнародних правозахисних організацій та щоденно інформує їх про злочини російських окупаційних військ щодо журналістів, які у надлюдських умовах висвітлюють події на передовій.
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