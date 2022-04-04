Засідання Ради безпеки ООН за запитом України через різанину, яку влаштувала російська армія в Бучі на Київщині, призначено на вівторок, 5 квітня, у штаб-квартирі організації в Нью-Йорку. Початок - о 17:00 за київським часом.

Раніше Росія запросила проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН 4 квітня через "провокацію українських радикалів" у Бучі. Однак його відхилили через незгоду Великої Британії.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні планує найближчим часом відвідати українські населені пункти Буча та Гостомель та провести власне розслідування того, що сталося, повідомив заступник представника генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Нагадаємо, що страшні кадри з деокупованих Бучі, Гостомеля та Ірпеня вразили весь світ та викликали міжнародне обурення звірствами росіян. На звільнених територіях Київщини знайдені братські могили з сотнями загиблих українців.