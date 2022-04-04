У Вашингтоні пролунали заяви про нову допомогу Україні та посилення санкцій проти рф [ Редагувати ]
Нова допомога - і нові антиросійські санкції.
Свіжі повідомлення із Вашингтона стосуються одразу обох тем, оскільки це частина одного плану зі стримування Москви. Нові пропозиції щодо обмежень і рестрикцій лунають і у Конгресі.
Подробиці - у Дмитра Анопченка.
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