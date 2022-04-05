Пластуни з Великої Британії допомагають Збройним Силам України [ Редагувати ]
Усі ці діти українського походження. Вони зібралися на чергове заняття "Пласту" - це скаутська організація, яка і до війни була дуже активною у Великій Британії. Але весь останній місяць місцеві пластуни та їхні батьки зосередили на допомозі нашим Збройним Силам.
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