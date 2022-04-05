"Наразі ворог до міста підступитися не зможе": Харків готовий до захисту й оборони - голова ОВА [ Редагувати ]
Українські захисники у Харкові готові до розгортання будь-яких сценаріїв і тримають позиції. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі національного телемарафону.
Ми чудово розуміємо маневри ворога та перегрупування. Тому готові до захисту та оборони Харкова. Наразі ворог до міста підступитися не зможе.
Найгарячішою точкою в області лишається Ізюм. Там росіяни намагаються концентрувати велику кількість техніки, щоб просуватися до Луганської та Донецької областей.
Збройні Сили України героїчно ведуть бої. Росіяни втрачають багато літаків, броньованої техніки, живої сили. Поки українська армія тримає оборону, ми продовжуємо забезпечувати жителів міста та області гуманітарною допомогою, де є загрози обстрілів - проводимо евакуацію населення: на сьогодні це Барвінкове та Лозова.
За минулу добу окупанти нанесли 54 ударів із різних видів зброї далекої дії. Постраждали райони Салтівки, П’ятихатки, Олексіївки, Холодної Гори, Дергачі, Барвінкове, Чугуїв. Внаслідок ворожих обстрілів у Харкові та районі - 4 загиблих, 3 людей госпіталізовані. У Чугуївському районі - 2 загиблих, 5 осіб поранені.
по темі
Російські війська готуються захопити Харків та атакувати українські війська в зоні Операції об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомив на брифінгу спікер Міністерства оборони Олександр Мотузяник
2 квітня сили української Протиповітряної оборони збили в Ізюмському районі на Харківщині черговий літак окупантів. Бійці шукають екіпаж рашистів. Про це повідомив радник глави МВС України Антон Геращенко і виклав відео
Українська армія поступово відтісняє російські війська від Харкова на Дергачівському та Роганському напрямках. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. Найкритичнішою точкою в області залишається Ізюм, де тривають бої
На Слобожанському напрямку українські армійці збили три російські винищувачі й один безпілотник. Про це повідомляє Повітряне командування "Схід"
Українські захисники у боях під Харковом ліквідували командира 200-ї окремої мотострілецької бригади