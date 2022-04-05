Українські захисники у Харкові готові до розгортання будь-яких сценаріїв і тримають позиції. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі національного телемарафону.

Ми чудово розуміємо маневри ворога та перегрупування. Тому готові до захисту та оборони Харкова. Наразі ворог до міста підступитися не зможе.

Найгарячішою точкою в області лишається Ізюм. Там росіяни намагаються концентрувати велику кількість техніки, щоб просуватися до Луганської та Донецької областей.

Збройні Сили України героїчно ведуть бої. Росіяни втрачають багато літаків, броньованої техніки, живої сили. Поки українська армія тримає оборону, ми продовжуємо забезпечувати жителів міста та області гуманітарною допомогою, де є загрози обстрілів - проводимо евакуацію населення: на сьогодні це Барвінкове та Лозова.

За минулу добу окупанти нанесли 54 ударів із різних видів зброї далекої дії. Постраждали райони Салтівки, П’ятихатки, Олексіївки, Холодної Гори, Дергачі, Барвінкове, Чугуїв. Внаслідок ворожих обстрілів у Харкові та районі - 4 загиблих, 3 людей госпіталізовані. У Чугуївському районі - 2 загиблих, 5 осіб поранені.