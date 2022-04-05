Вчиняли злочини в Київській області: розвідка оприлюднила список окупантів [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило дані окупантів, які вчиняли злочини проти українського народу в Київській області. Йдеться про російських військовослужбовців 96 окремої розвідувальної бригади.
Про це повідомляє прес-служба ГУР МО.
Зі списком російських окупантів можна ознайомитися за посиланням.
"ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 96 окремої розвідувальної бригади 1 танкової армії Західного військового округу (в/ч 52634) м. Нижній Новгород, що скоюють воєнні злочини проти народу України в Київській області!" - йдеться в повідомленні.
У розвідці також наголосили, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.
Повний список тут.
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