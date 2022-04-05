"Вони будуть звинувачувати всіх, щоб виправдати себе": Зеленський про злочини росії [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський поділився думками з Радою безпеки ООН щодо спроб росії уникнути відповідальності за воєнні злочини в раніше окупованих регіонах України.
Президент заявив, що масові вбивства в Бучі – лише один приклад звірств окупантів за час війни. За словами Зеленського, світ ще побачить наслідки їхніх злочинів у десятках інших громад.
Ви прекрасно знаєте, що говоритимуть представники Росії на ці звинувачення у злочинах. Вони це вже неодноразово говорили... Вони будуть звинувачувати всіх, аби лише виправдати себе. Говоритимуть, що є різні версії, а правдиву неможливо встановити. Будуть говорити, що тіла підкинули, а відео постановочні.
Однак, сучасні технології, на думку Зеленського, дозволять встановити істину.
Зараз 2022 рік, є безперечні докази, супутникові знімки та можливість провести прозоре розслідування.
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