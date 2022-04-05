Зеленський під час виступу в ООН закликав зупини росію [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський у своєму виступі в ООН закликав зупини росію. Зокрема, він зазначив, що якщо це продовжиться, тоді кожна держава буде розраховувати лише на силу зброї.
За його словами, якщо росію не зупинити, тоді інші держави будуть розраховувати лише на силу зброї, щоб гарантувати собі безпеку, а не на міжнародне право, на міжнародні інституції.
ООН можна буде просто закрити. Чи готові ви до закриття ООН? Чи вважаєте ви, що час міжнародного права минув? Якщо ваша відповідь "Ні", то діяти потрібно зараз. Діяти негайно.
Він зазначив, що потрібно негайно повертати силу у статут ООН.
Також Зеленський додав, що потрібно реформувати систему ООН, щоб право вето не було правом смерті, а щоб була справедлива представленість в Радбезі всіх регіонів світу.
по темі
Президент Володимир Зеленський поділився думками з Радою безпеки ООН щодо спроб росії уникнути відповідальності за воєнні злочини в раніше окупованих регіонах України
У вівторок, 5 квітня, президент України Володимир Зеленський нагородив захисників України
У ніч на понеділок, 4 квітня, президент Володимир Зеленський виступив із відеозверненням до учасників та глядачів церемонії вручення музичної нагороди Grammy
Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про створення спеціального механізму правосуддя в Україні для розслідування та судового розгляду кожного злочину російських окупантів
В неділю, 3 квітня, президент України Володимир Зеленський відвідав українських захисників, які дістали поранення в боях за Харків, Чернігів, Гостомель