Президент України Володимир Зеленський закликав ООН реформувати світову систему безпеки і позбавити росію права вето в Радбезі. В іншому випадку організації слід саморозпуститися.

Україна має моральне право пропонувати реформу світової системи безпеки... Зараз ми потребуємо рішення від Радбезу для миру в Україні. Якщо ви не знаєте, як прийняти це рішення, то ви можете зробити дві речі: або усунути росію як агресора і джерело війни від блокування рішень по її ж агресії, її ж війні, і тоді зробити все, щоб відновити мир, або покажуть, як можна переформуватися і працювати реально заради миру. А якщо ваш формат безальтернативний - то далі тільки саморозпуск.

Глава держави висловив переконання, що ООН спроможна обійтися без третього варіанту. Він додав, що Україні, Європі та всьому світу потрібний світ.

За його словами, сьогодні настав час трансформувати світову систему безпеки. Для цього Зеленський пропонує скликати глобальну конференцію у мирному Києві.

Щоб визначитися, як ми реформуватимемо світову систему безпеки, як гарантуватимемо непорушність кордонів і цілісності держав, як затверджуватимемо верховенство міжнародного права.

Зеленський зазначив, що закладені у Сан-Франциско цілі не вдалося досягти. Світова спільнота має зробити все, щоб передати наступним поколінням ефективну ООН, яка зможе превентивно реагувати на виклики та примушувати агресорів до миру.

Привілеїв бути не може, всі мають бути рівними. Домінуючою має стати сила миру, справедливості та безпеки. Україна готова надати майданчик для одного з головних офісів оновленої системи безпеки.