"Радбез ООН має напрацювати рішення для миру в Україні": Зеленський назвав шляхи [ Редагувати ]
У вівторок, 5 квітня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Рада Безпеки ООН має напрацювати рішення для миру в Україні.
Якщо в ООН не знають, як ухвалити це рішення, то можна зробити дві речі. Або усунути росію як агресора та джерело війни від блокування рішень щодо її ж таки агресії, її ж війни. І тоді зробити все, що може встановити мир. Або ж показати, як ООН може переформатуватися. І працювати реально заради миру. У разі ж якщо чинний формат - безальтернативний і виходу немає, то далі - лише саморозпуск.
"Переконаний, що ООН здатна обійтися без третього варіанту", - додав він.
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