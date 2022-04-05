У вівторок, 5 квітня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Рада Безпеки ООН має напрацювати рішення для миру в Україні.

Якщо в ООН не знають, як ухвалити це рішення, то можна зробити дві речі. Або усунути росію як агресора та джерело війни від блокування рішень щодо її ж таки агресії, її ж війни. І тоді зробити все, що може встановити мир. Або ж показати, як ООН може переформатуватися. І працювати реально заради миру. У разі ж якщо чинний формат - безальтернативний і виходу немає, то далі - лише саморозпуск.

"Переконаний, що ООН здатна обійтися без третього варіанту", - додав він.