"Демократія має бути вищою за погрози росії": Зеленський звернувся до іспанців [ Редагувати ]
У вівторок, 5 квітня, президент України Володимир Зеленський звернувся до іспанців та заявив про те, що демократія має бути вищою за ті погрози, які поширює росія.
У своєму зверненні президент зачепив теми демократії, озброєння і санкцій. Окремо Зеленський згадав про схожість України та Іспанії внутрішнім розмаїттям.
Демократія має бути вищою за ті погрози, які поширює росія. Переконаний, що страх – це не про Іспанію. Але я прошу вас, іспанців, зробити все, щоб і в інших держав Європи не було страху.
Зеленський подякував Іспанії за надану з початку війни допомоги. Однак, за його словами, Україна все ще потребує нових видів озброєнь і підтримки.
Ви можете допомогти нам. Допомогти миру. Дати нам зброю, яка необхідна. І ми цінуємо ту, яку ви вже дали. Можете підтримувати подальші санкції, які необхідні. А також знищувати страх перед росією всюди, де тільки можна його побачити.
Зеленський переконаний, що увесь цивілізований повинен об'єднатися перед загрозою від Росії, що вчиняє воєнні злочини в Україні.
Бо демократія не має боятися.
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