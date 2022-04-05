Виступ Зеленського в ООН: головні тези президента [ Редагувати ]
У вівторок, 5 квітня, президент України Володимир Зеленський виступи в ООН.
Основні тези президент:
- У Бучі немає жодного злочину, які б окупанти не вчинили. Вони вбивали цілі сім'ї – дорослих та дітей, намагалися спалити людей. Деяких застрелили на вулицях, деяких вбивали в будинках, на них наїжджали танки, поки вони були в авто, жінок ґвалтували та вбивали на очах дітей
- Агресор спровокував продовольчу кризу, яка може призвести до голоду в Африці та Азії та політичний хаос, у країнах, які стикаються з тим, що зникає їхня система безпеки
- Мета ООН - підтримка світу, щоб не допускати порушення. Але порушено вже першу статтю статуту. Якщо порушено першу статтю, у чому сенс інших статей? Зараз результат дій рф - найжахливіші злочини всіх часів.
- російське керівництво веде себе як колонізатор у давнину - вони мають намір перетворити українців на мовчазних рабів, грабують села, крадуть продовольство, виривають золоті сережки з вух, користуються вето в Радбезі. Ми не повинні дозволити, щоб це залишилося безкарним
- Якщо ситуація продовжиться, то країни покладатимуться лише на силу зброї, щоб забезпечувати свою безпеку, ООН можна просто закривати
- Ви готові закрити ООН? Якщо ні, треба діяти негайно. Потрібно провести реформу, щоб право на Вето не було правом на смерть.
- Всі хто дає злочинні накази постануть перед трибуналом, напевно, таким самим як Нюрнберзький.
- Якщо ви не знаєте, як прийняти рішення, у вас є 2 шляхи - або усунути росію як джерело війни, щоб росія не блокувала рішення, пов'язані з її власною агресією, і тоді ми зробимо все, щоби встановився світ. Другий варіант - самоусуньтесь. Якщо крім розмов ви ні на що не здатні, іншого варіанту не залишається.
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