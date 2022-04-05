Євросоюз видворяє 19 російських дипломатів [ Редагувати ]
Європейський Союз оголосив 19 російських дипломатів персонами нон ґрата за "участь у діяльності, що суперечить їхньому дипломатичному статусу". Про це повідомили 5 квітня міжнародні медіа з посиланням на заяву блоку.
Дипломатів зобов’язали залишити Бельгію, в якій розташовані керівні структури ЄС.
Йдеться про співробітників постійного представництва росії при Євросоюзі в Брюсселі. Розпорядження про їхнє видворення видав представник ЄС із зовнішніх справ Жозеп Боррель.
"Я вирішив визнати кількох посадовців постійного представництва росії в ЄС персонами нон ґрата за участь у діяльності, яка суперечить їхньому дипломатичному статусу", - заявив Боррель.
Керівництво ЄС підкреслює, що скорочення російського постійного представництва – це ще й протест, пов’язаний із повідомленнями про вбивства російськими солдатами мирних громадян в українських містах, які опинилися під контролем збройних сил рф після початку російського вторгнення 24 лютого. Москва стверджує, що все це – "постановка" Києва.
У російському МЗС заявили 5 квітня, що вислання 19 співробітників постпредства росії при Євросоюзі не залишиться без відповіді.
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