Кількість летальних випадків серед пацієнтів з коронавірусом за тиждень знизилася на 43%, а кількість випадків зараження - на 16%. Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

Смертність особливо сильно знижується у Південно-Східній Азії (на 73%) та Америці (на 63%).

За даними ВООЗ, за тиждень заразилися 10 351 818 людей, зареєстровано 26 285 смертей. Зменшення числа тих, хто заразився порівняно з попереднім тижнем (з 21 по 27 березня), зафіксовано у всіх шести регіонах, особливо сильно - в Африці (-19%), Європі (-16%) та Західно-Тихоокеанському регіоні (-16%).

У ВООЗ зазначили, що SARS-CoV-2 "продовжує еволюціонувати", вчені не виключили появу його нових варіантів.