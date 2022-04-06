Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступаючи в Бундестазі звернувся до керівника кремля володимира путіна. Канцлер закликав російського диктатора припинити руйнівну війну в Україні. Про це повідомляє RGA.

Зупиніть цю руйнівну і саморуйнівну війну - негайно. Виведіть свої війська з України.

Він також додав, що Німеччина вражена звірствами російських військових у Бучі.

Жахливі кадри з Бучі глибоко потрясли всіх нас. Російські солдати перед виведенням військ влаштували там різанину українських цивільних осіб, включаючи дітей, жінок і людей похилого віку.

Канцлер підкреслив, що російське твердження про те, що кадри з Бучі є інсценуванням, знову лягає на тих, "хто поширює цю брехню", підкреслює канцлер.