"Негайно припиніть цю руйнівну війну": Шольц звернувся до путіна [ Редагувати ]
Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступаючи в Бундестазі звернувся до керівника кремля володимира путіна. Канцлер закликав російського диктатора припинити руйнівну війну в Україні. Про це повідомляє RGA.
Зупиніть цю руйнівну і саморуйнівну війну - негайно. Виведіть свої війська з України.
Він також додав, що Німеччина вражена звірствами російських військових у Бучі.
Жахливі кадри з Бучі глибоко потрясли всіх нас. Російські солдати перед виведенням військ влаштували там різанину українських цивільних осіб, включаючи дітей, жінок і людей похилого віку.
Канцлер підкреслив, що російське твердження про те, що кадри з Бучі є інсценуванням, знову лягає на тих, "хто поширює цю брехню", підкреслює канцлер.
Вбивство цивільних осіб - це військовий злочин. Для ясності: винні і ті, хто їх замовив, повинні бути притягнуті до відповідальності. Зрештою, ми повинні очікувати, що побачимо більше таких кадрів.
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