Чехія визнала Голодомор в 1932-1933 роках геноцидом українців [ Редагувати ]
Чехія визнала Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу. Депутати парламенту визнали це одноголосно. Про це пише в Twitter-акаунті дипломат Перебийніс Євгеній.
Палата депутатів чеського парламенту щойно одноголосно визнала Голодомор в Україні 1932-33 років актом геноциду українського народу.
Подробиці Перебийніс обіцяє розкрити пізніше.
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