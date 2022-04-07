Володар "Золотого м'яча" став на захист України [ Редагувати ]
Відомий український футболіст, володар "Золотого м'яча-1986" Ігор Бєланов зі зброєю в руках захищає Україну від воєнного вторгнення росії. Про це повідомляє "Укрінформ".
61-річний Ігор Бєланов взяв до рук автомат і боронить Батьківщину, він пішов у місцеву територіальну оборону.
Сам Бєланов у березні писав про свою зустріч із українськими військовими, а 4 квітня виклав свіжі фото з військовими і написав:
Дивовижна мужність і невичерпний бойовий дух – все це та багато іншого характеризує наших бійців ЗСУ. Ми з вами.
Уродженець Одеси Бєланов із початку війни окреслив чітку патріотичну позицію, активно допомагаючи українським військовим.
1986 Ballon D’Or winner Ihor Belanov has joined his local Territorial Defence Unit 💪🐐🇺🇦— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) April 6, 2022
The Odesa native (L) is laying his life on the line to defend his country & resist RU imperialism pic.twitter.com/qGShKszDHc
*Ігор Бєланов - колишній нападник "Динамо", володар нагороди "Золотий м’яч" 1986 року, співголова Комітету професіонального футболу УАФ.
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