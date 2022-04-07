Відомий український футболіст, володар "Золотого м'яча-1986" Ігор Бєланов зі зброєю в руках захищає Україну від воєнного вторгнення росії. Про це повідомляє "Укрінформ".

61-річний Ігор Бєланов взяв до рук автомат і боронить Батьківщину, він пішов у місцеву територіальну оборону.

Сам Бєланов у березні писав про свою зустріч із українськими військовими, а 4 квітня виклав свіжі фото з військовими і написав:

Дивовижна мужність і невичерпний бойовий дух – все це та багато іншого характеризує наших бійців ЗСУ. Ми з вами.

Уродженець Одеси Бєланов із початку війни окреслив чітку патріотичну позицію, активно допомагаючи українським військовим.

1986 Ballon D’Or winner Ihor Belanov has joined his local Territorial Defence Unit 💪🐐🇺🇦



The Odesa native (L) is laying his life on the line to defend his country & resist RU imperialism pic.twitter.com/qGShKszDHc — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) April 6, 2022

*Ігор Бєланов - колишній нападник "Динамо", володар нагороди "Золотий м’яч" 1986 року, співголова Комітету професіонального футболу УАФ.