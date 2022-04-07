Високий представник ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель сподівається, що п'ятий пакет санкцій проти росії буде узгоджено до п'ятниці.

Про це Жозеп Боррель розповів журналістам на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі сьогодні.



За словами Борреля, блок все ще розглядає список людей і секторів. Проте він має надію на те, що ЄС узгодить остаточні заходи "сьогодні вдень або найпізніше завтра".