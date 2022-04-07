Боррель повідомив, коли ЄС узгодить п’ятий пакет санкцій [ Редагувати ]
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Високий представник ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель сподівається, що п'ятий пакет санкцій проти росії буде узгоджено до п'ятниці.
Про це Жозеп Боррель розповів журналістам на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі сьогодні.
За словами Борреля, блок все ще розглядає список людей і секторів. Проте він має надію на те, що ЄС узгодить остаточні заходи "сьогодні вдень або найпізніше завтра".
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