У Зеленського назвали ключові санкції проти росії для завершення війни [ Редагувати ]
Ключовими санкціями проти росії, які могли б наблизити завершення війни, є прямі і непрямі ембарго. Українська сторона працює над їх введенням.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
За його словами, з точки зору української сторони, ключові санкції - це прямі і непрямі ембарго.
"Нафта і газ з одного боку і закриті порти з іншого боку, і додаткові накладені санкції на два ключових банки - "Сбербанк" і "Газпромбанк", через які РФ сьогодні отримує платежі за тими ж енергоносіями, - зазначив він.
Подоляк також зазначив, що санкційними пакетами займається Офіс президента, і вже створена велика міжнародна група, яка вивчає їх ефективність і працює над новими обмеженнями.
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