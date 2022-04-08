Японія заборонить імпорт вугілля з Росії і введе додаткові санкції [ Редагувати ]
Японія, третій за величиною імпортер вугілля у світі, заявила, що заборонить імпорт вугілля з росії і введе ряд додаткових санкцій. Про це повідомляє Reuters.
Нові обмеження включатимуть заморозку активів двох великих банків і розширення санкцій проти фізичних осіб.
Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда зробив заяву, яка слідує за аналогічними кроками, зробленими Сполученими Штатами і країнами Європейського Союзу, на прес-конференції незабаром після того, як Японія оголосила про висилку восьми російських дипломатів і торгових представників.
Це знаменує собою розворот для Японії, яка раніше заявляла, що буде поступово скорочувати імпорт при пошуку альтернативних постачальників після санкцій проти росії після її вторгнення в Україну 24 лютого.
Цей крок також підкреслює потенційний зсув у політиці закупівель енергії в Японії.
За даними уряду, у 2021 році на росію припадало 11% всього імпорту вугілля в Японію. У 2021 році росія була п'ятим за величиною постачальником сирого і зрідженого природного газу (СПГ) до Японії.
Згідно з даними Управління енергетичної інформації США, Японія імпортує майже все споживане нею вугілля, що робить її третім за величиною імпортером після Індії та Китаю.
Після вторгнення росії в Україну Японія посилила санкції, починаючи від виключення москви з міжнародної платіжної мережі SWIFT і закінчуючи заморожуванням активів центрального банку. Також були заморожені активи російських чиновників, олігархів, банків та інші заходи, в тому числі високих технологій в росію.
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