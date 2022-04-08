"Купуючи російську нафту та газ, ви фінансуєте вбивства українців" - Зеленський [ Редагувати ]
У п'ятницю, 8 квітня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що ті, хто купує російську нафту та газ, фінансує вбивства українців.
Купуючи російську нафту та газ, ви фінансуєте вбивства українців. Дійте рішучіше.
Досить годувати російську військову машину. Польща, Литва, Латвія та Естонія вже відмовились від фінансування геноциду.
по темі
У п'яницю вранці, 8 квітня, російські окупаційні війська обстріляли Шосткинський район Сумської області
Глава МЗС Великої Британії Ліз Трас відреагувала на ракетний удар окупантами по Краматорську
У п'ятницю вранці, 8 квітня, були опубліковані дані щодо 12-ти автомобілів, які, ймовірно, були вкрадені в Україні та вивезені до білорусі солдатами-мародерами росіїї
У місті Буча Київської області розпочалася процедура ексгумації тіл загиблих з братської могили
Заступник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко заявив, що обстріл залізничного вокзалу в Краматорську - це чітко спланована провокація росії