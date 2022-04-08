В Дніпропетровській області викрили священнослужителя Української православної церкви Московського патріархату, який співпрацював з росією. Священник надавав прихожанам вказівки про те, як можна допомогти загарбникам. Про це пише пресслужба Офісу генерального прокурора.

Згідно з даними слідства, починаючи з початку повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України, священник під час молитовних богослужінь підтримував позицію Патріарха російської православної церкви Кирила й виправдовував звірства окупаційної влади росії.

Також настоятель храму надавав вказівки прихожанам щодо надання допомоги загарбникам.