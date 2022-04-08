"Ще одне жахливе звірство, вчинене росією": Байден прокоментував ракетний удар по Краматорську [ Редагувати ]
Президент США Джо Байден засудив ракетний удар по вокзалу Краматорська російськими окупантами і пообіцяв подальшу підтримку Україні. Про це він написав у Twitter.
Напад на український залізничний вокзал - це ще одне жахливе звірство, вчинене Росією, атакуючи мирних жителів, які намагалися евакуюватися та дістатися безпечного місця.
Американський лідер пообіцяв, що США продовжать допомагати Україні в галузі безпеки і постачатимуть зброю, щоб допомогти Україні захистити свою країну.
Ми продовжимо нашу допомогу щодо безпеки та поставки зброї, щоб допомогти Україні захистити свою країну. І разом з нашими союзниками та партнерами ми підтримуватимемо зусилля з розслідування цієї атаки, документуючи дії Росії та притягуючи їх до відповідальності.
Нагадаємо, що кількість жертв ракетного удару по вокзалу в Краматорську зросла до 50 людей.
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