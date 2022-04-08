Президент США Джо Байден засудив ракетний удар по вокзалу Краматорська російськими окупантами і пообіцяв подальшу підтримку Україні. Про це він написав у Twitter.

Напад на український залізничний вокзал - це ще одне жахливе звірство, вчинене Росією, атакуючи мирних жителів, які намагалися евакуюватися та дістатися безпечного місця.

Американський лідер пообіцяв, що США продовжать допомагати Україні в галузі безпеки і постачатимуть зброю, щоб допомогти Україні захистити свою країну.

Ми продовжимо нашу допомогу щодо безпеки та поставки зброї, щоб допомогти Україні захистити свою країну. І разом з нашими союзниками та партнерами ми підтримуватимемо зусилля з розслідування цієї атаки, документуючи дії Росії та притягуючи їх до відповідальності.

Нагадаємо, що кількість жертв ракетного удару по вокзалу в Краматорську зросла до 50 людей.