"Утримання одного полоненого росіянина коштує Україні 50-100 гривень за добу" - Денісова [ Редагувати ]
Омбудсмен Людмила Денісова розповіла про те, що утримання одного полоненого росіянина коштує Україні 50-100 гривень за добу.
Про це вона розповіла в інтерв'ю LB.
За її словами, Україна дає їм їжу, цигарки та гарантує гуманне ставлення відповідно до всіх міжнародних норм.
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