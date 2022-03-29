У Маріуполі загинув капітан національної збірної з водного поло (фото) [ Редактировать ]
У Маріуполі загинув майстер спорту з водного поло Євген Обєдінський. Про це повідомив його батько Олександр.
Трагедія сталася 17 березня. Євген був неодноразовим чемпіоном України у складі команди "Іллічівець" і капітаном національної збірної з водного поло.
До війни спортсмен боровся з недугою - пухлиною головного мозку. Без батька залишилося троє дітей.
Раніше повідомлялося, що у Маріуполі загину чемпіон світу з кікбоксингу, який захищав Україну в складі полку "Азов".
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