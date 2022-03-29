У Маріуполі загинув майстер спорту з водного поло Євген Обєдінський. Про це повідомив його батько Олександр.

Трагедія сталася 17 березня. Євген був неодноразовим чемпіоном України у складі команди "Іллічівець" і капітаном національної збірної з водного поло.

До війни спортсмен боровся з недугою - пухлиною головного мозку. Без батька залишилося троє дітей.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі загину чемпіон світу з кікбоксингу, який захищав Україну в складі полку "Азов".