У Миргороді внаслідок ракетного удару пошкоджено аеродром - мер [ Редагувати ]
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Російські окупанти ввечері 12 квітня завдали ракетного удару по Миргороду Полтавської області. Внаслідок цього ушкоджень зазнав аеродром.
Про це повідомляє мер Миргорода Віктор Іваненко.
За його словами, аеродром зазнав серйозних руйнувань. На місці події виникла пожежа.
"Вчора війська Росії завдали чергового ракетного удару по інфраструктурі нашого аеродрому. Є численні руйнування, виникла пожежа. На щастя, загиблих немає", - сказав мер.
Також він додав, що за останні 10 днів це вже третій ракетний удар по інфраструктурі міста.
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