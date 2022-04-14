Бої на сході України посиляться найближчими тижнями - британська розвідка [ Редагувати ]
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На сході України йдуть інтенсивні бої з російськими окупантами. Ситуація може загостритися найближчими тижнями.
Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.
"Бої на сході України посиляться протягом наступних від двох до трьох тижнів у той час як Росія продовжує концентрувати там свої зусилля", – йдеться в повідомленні міністерства.
Британська розвідка також повідомляє, що атаки російських військ продовжують фокусуватися на позиціях ЗСУ у Донецькій та Луганській областях, навколо Херсона та Миколаєва і новому наступі на Краматорськ.
"Російські війська продовжують відхід із Білорусі, аби перегрупуватися на підтримку операцій на сході України", – додають у розвідці.
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