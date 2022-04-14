Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що, депутата Віктора Медведчука затримали на західному кордоні України. Політика-втікача не переодягали у військовий камуфляж. Про це повідомляється в інтерв'ю Данілова BBC.

Взагалі-то він хотів потрапити в росію, але затримання було на західному кордоні.

На уточнююче запитання журналіста про те, що Медведчука затримали на кордоні з Угорщиною, секретар РНБО відповів:

Ви знаєте більше нас.

Данілов підкреслив, що Медведчука затримали саме 12 квітня, а не раніше. Він додав, що українські силові структури - не піар-агентства і якщо щось відбувається, то відразу доповідають суспільству.

Секретар РНБО уточнив, що Медведчук спеціально переодягнувся у військову форму, щоб перетнути український кордон.