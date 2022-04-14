Затримання Медведчука: Данілов розкрив деталі [ Редагувати ]
Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що, депутата Віктора Медведчука затримали на західному кордоні України. Політика-втікача не переодягали у військовий камуфляж. Про це повідомляється в інтерв'ю Данілова BBC.
Взагалі-то він хотів потрапити в росію, але затримання було на західному кордоні.
На уточнююче запитання журналіста про те, що Медведчука затримали на кордоні з Угорщиною, секретар РНБО відповів:
Ви знаєте більше нас.
Данілов підкреслив, що Медведчука затримали саме 12 квітня, а не раніше. Він додав, що українські силові структури - не піар-агентства і якщо щось відбувається, то відразу доповідають суспільству.
Секретар РНБО уточнив, що Медведчук спеціально переодягнувся у військову форму, щоб перетнути український кордон.
Ніхто його не одягав, це був його одяг.
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