Президент України Володимир Зеленський звинуватив європейські країни, які продовжують купувати російську нафту, в "зароблянні грошей на чужій крові". Глава держави додав, що сьогодні це вже не питання бізнесу.

Про це повідомляється в інтерв'ю Зеленського телеканалу BBC.

В інтерв'ю Зеленський виділив Німеччину та Угорщину. Глава держави звинуватив керівництво цих країн у блокуванні спроб ввести ембарго на імпорт російських енергоносіїв. Росія від цих постачань може у 2022 році отримати до 326 млрд доларів.