Зеленський розкритикував країни ЄС за купівлю нафти росії [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський звинуватив європейські країни, які продовжують купувати російську нафту, в "зароблянні грошей на чужій крові". Глава держави додав, що сьогодні це вже не питання бізнесу.
Про це повідомляється в інтерв'ю Зеленського телеканалу BBC.
В інтерв'ю Зеленський виділив Німеччину та Угорщину. Глава держави звинуватив керівництво цих країн у блокуванні спроб ввести ембарго на імпорт російських енергоносіїв. Росія від цих постачань може у 2022 році отримати до 326 млрд доларів.
"Деякі з наших друзів і партнерів розуміють, що зараз інший час, що це вже не питання бізнесу і грошей", - уточнив Зеленський, додавши, що заборона на російську нафту і газ - це питання виживання України.
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