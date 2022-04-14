Президент України Володимир Зеленський заявив про звуження можливостей для переговорів з росією після звірств окупантів у Бучі, Маріуполі та інших українських містах. Про це повідомляється в інтерв'ю Зеленського телеканалу BBC.

Глава держави додав, що проблема не в ньому особисто, а в керівництві кремля.

Як зазначає телеканал, в інтерв'ю Зеленський заявив, що скоєні російськими військовими злочини в Маріуполі, Бучі та Бородянці ще більше звузили можливість мирних переговорів з росією.

Буча закриває можливості (мирних переговорів, - ред.). Справа не в мені - справа в росії. У них не буде більше шансів поговорити з нами.

Глава держави зізнався, що при відвідуванні Бучі минулого тижня "випробував весь спектр емоцій".

За його словами, він закінчив день ні з чим, крім "ненависті до російських військових". Зеленський звинуватив путіна і все командування армії росії в тому, що вони військові злочинці.