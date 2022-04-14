ЗСУ відбили 4 атаки та ліквідували 30 окупантів на Сході [ Редагувати ]
За добу, 14 квітня, на Сході російські війська здійснили 4 атаки. Збройні сили дали гідну відсіч та знищили 30 окупантів. Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".
Зокрема, в результаті за добу стало менше на 3 десятки росіян та кілька одиниць ворожої техніки.
ЗСУ ліквідували:
- особового складу - 30:
- танків - 2:
- МТЛБ - 1:
- артилерійських систем - 1.
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