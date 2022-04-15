"У Маріуполі зруйновані 95% будівель, можуть бути десятки тисяч загиблих" - Зеленський [ Редагувати ]
У блокованому російськими військами Маріуполі в результаті ворожих обстрілів і бомбардувань зруйновано 95% будівель. Через безперервні атаки окупантів могли загинути десятки тисяч городян. Про це повідомляє президент Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC.
Глава держави зазначив, що Маріуполь, який є стратегічною цілю керівника кремля володимира путіна, вже зруйнований через багатотижневі російські артилерійські обстріли. Так, вціліло лише близько 5% з усіх будівель у місті.
Зеленський вважає, що кількість жертв серед жителів Маріуполя в результаті агресії рф може становити десятки тисяч.
У нас також є інформація про те, що поряд з цими десятками тисяч загиблих багато тих, хто зник безвісти. Ми знаємо, що їм замінили документи, їм дали російські паспорти і відвезли вглиб росії - кого в табори, кого в інші міста.
Він додав, що подальша доля таких маріупольців невідома, як і не представляється можливим зараз з'ясувати точну кількість убитих окупантами мирних жителів у місті.
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