Флагман Чорноморського флоту російської федерації крейсер "москва" прикривав південний напрямок і херсонське угруповання окупантів на території України. З його ліквідацією можливі "приємні сюрпризи" на даному напрямку.

Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін LIVE".

За його словами, знищення крейсера дозволить поліпшити становище української авіації на південному напрямку, оскільки на борту знаходився штаб і командування Чорноморського флоту росії.