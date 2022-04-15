Крейсер "москва" прикривав південний напрямок: Арестович заявив про можливі "сюрпризи" [ Редагувати ]
Флагман Чорноморського флоту російської федерації крейсер "москва" прикривав південний напрямок і херсонське угруповання окупантів на території України. З його ліквідацією можливі "приємні сюрпризи" на даному напрямку.
Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін LIVE".
За його словами, знищення крейсера дозволить поліпшити становище української авіації на південному напрямку, оскільки на борту знаходився штаб і командування Чорноморського флоту росії.
Я думаю, що Херсонське угруповання він прикривав до певної міри. А ось як прикривав, це вирішать наші фахівці. І якщо вони вирішать, що прогалина дійсно існує, то чекатимемо якихось приємних сюрпризів.
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