Командир бригади морпіхів закликав до негайної деблокади Маріуполя [ Редагувати ]
Командир 36-ї бригади морпіхів Сергій Волина звернувся до влади з закликом провести термінову деблокаду Маріуполя - військовим або політичним шляхом. Про це майор Волина заявив "Українській правді".
Він уточнив, що станом на сьогоднішній ранок у місті ведуться запеклі бої, противник агресивно наступає, ситуація - критична.
Волина переконаний, що врятувати Маріуполь може або термінова військова операція, або політичне рішення. Сьогодні, додає він, ще можлива деблокада міста.
Її треба провести в найкоротші терміни й з залученням "досвідчених командирів та необхідних засобів".
Захисники не мають наміру здаватися в полон і готові боротися, але ситуація погіршується.
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