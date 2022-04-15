Командир 36-ї бригади морпіхів Сергій Волина звернувся до влади з закликом провести термінову деблокаду Маріуполя - військовим або політичним шляхом. Про це майор Волина заявив "Українській правді".

Він уточнив, що станом на сьогоднішній ранок у місті ведуться запеклі бої, противник агресивно наступає, ситуація - критична.

Волина переконаний, що врятувати Маріуполь може або термінова військова операція, або політичне рішення. Сьогодні, додає він, ще можлива деблокада міста.

Її треба провести в найкоротші терміни й з залученням "досвідчених командирів та необхідних засобів".