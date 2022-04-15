На сході України знищили 22 російських загарбників [ Редагувати ]
На сході України бійці з угруповання "Схід" за добу знищили понад 20 російських загарбників. Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".
15 квітня російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Також наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. У ході боїв наші воїни знищили:
- особового складу - 22;
- танків - 1;
- артилерійських систем - 1;
- АТ - 1;
- БПЛА - 2;
- спеціальна техніка - 1.
Як повідомляє пресслужба Об'єднаних сил, окупанти продовжують завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Триває часткова блокада Харкова. На Донецькому напрямку противник намагався провести штурм Мар’їнки, успіху не мав.
Нагадаємо, що на Донеччині морські піхотинці захопили 16 російських БПМ і 5 БТР.
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