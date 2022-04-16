У Дніпропетровській області вибухотехніки знешкодили ракету від "Точки-У" [ Редагувати ]
У Павлоградському районі Дніпропетровської області вибухотехніки знешкодили бойову частину ракети 9М79-1 "Точка-У". Про це повідомляє ДСНС.
Група піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області здійснила виїзд.
О 16:30 піротехніки ДСНС знищили залишки ракети неподалік від сіл Богданівка та Богуслав.
Зазначається, що підриви є контрольованими і не загрожують життю громадян.
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