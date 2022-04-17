Приховати звірства в Україні: в МЗС Британії заявили про підготовку нової брехні від кремля [ Редагувати ]
У Міністерстві закордонних справ Великобританії попереджають, що кремль готує нову брехню, аби приховати звірства російських військових в Україні. Про це повідомляється на сторінці МЗС Великобританії в Twitter.
Відомство пропонує надати всю необхідну допомогу, щоб притягнути винних до відповідальності.
Ми знаємо, що Кремль готує нову брехню, щоб пояснити звірства над мирним населенням в Україні. Ці спроби приховати жахливі акти насильства не стримають слідчих.
Там також зазначили, що є незаперечні докази численних звірств російських військ проти цивільного населення в Україні та цивільної інфраструктури та додали, що "війна Путіна побудова на брехні".
Великобританія пропонує фінансування, персонал і військову експертизу, щоб притягнути винних до відповідальності.
по темі
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що далі робитимуть із затриманим Віктором Медведчуком
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак висловився щодо ймовірної битви Збройних сил України з російськими окупантами за Донецьку та Луганську області
Ненависть має програти. Про це заявив президент України Володимир Зеленський
В суботу вранці, 9 квітня, в Херсоні окупанти в масках схопили та відвезли у невідомому напрямку колишнього голову Херсонської ОДА
Депутату міськради Маріуполя Костянтину Іващенку, якого Пушилін призначив "мером Маріуполя", оголошено про підозру у державній зраді