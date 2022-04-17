У Міністерстві закордонних справ Великобританії попереджають, що кремль готує нову брехню, аби приховати звірства російських військових в Україні. Про це повідомляється на сторінці МЗС Великобританії в Twitter.

Відомство пропонує надати всю необхідну допомогу, щоб притягнути винних до відповідальності.

Ми знаємо, що Кремль готує нову брехню, щоб пояснити звірства над мирним населенням в Україні. Ці спроби приховати жахливі акти насильства не стримають слідчих.

Там також зазначили, що є незаперечні докази численних звірств російських військ проти цивільного населення в Україні та цивільної інфраструктури та додали, що "війна Путіна побудова на брехні".