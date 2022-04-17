ЄС виділив Україні ще 50 млн євро [ Редагувати ]
Європейський союз оголосив про виділення додаткових 50 мільйонів євро гуманітарних коштів для підтримки цивільного населення, постраждалого від війни росії проти України.
Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.
Фінансування буде спрямоване на "задоволення найбільш нагальних гуманітарних потреб" шляхом надання екстрених медичних послуг, доступу до безпечної питної води, житла та захисту, грошової допомоги та підтримки в боротьбі з гендерним насильством.
Таким чином, загальний обсяг гуманітарної допомоги ЄС у відповідь на війну досяг 143 мільйонів євро.
"В умовах, коли мільйони людей знаходяться в русі або в пастці в зонах активних бойових дій, потреби України вже величезні. Тепер ми повинні бути готові до подальшого посилення безжальних атак росії на Україну, особливо на Сході", - заявив єврокомісар з кризового управління Янез Ленарчич.
Він підкреслив, що нова допомога допоможе людям у важкодоступних районах, позбавленим доступу до охорони здоров'я, води та електрики, а також тим, хто був змушений бігти, залишивши все позаду.
"Україна, ми з тобою", - додав єврокомісар.
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