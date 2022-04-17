Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що починає вважати "некорисними" телефонні розмови з президентом росії володимиром путіним. Про це він розповів в інтерв'ю газеті Corriere della Sera.

За словами Драгі, під час останньої розмови 30 березня він запитав путіна, коли той зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським для врегулювання конфлікту. На це російський президент відповів, що "час ще не настав".

Я наполягав: "Домовтеся про припинення вогню". Знову: "Час ще не настав".

За словами Драги, наприкінці бесіди вони домовилися зідзвонитися через кілька днів, однак незабаром з'явилися повідомлення про звірства російської армії у Бучі на Київщині.

Я починаю думати, що мають рацію ті, хто говорить, що з ним марно говорити, тільки марнувати час. Я завжди захищав Макрона, і продовжую говорити, що як нинішній голова Ради Європейського Союзу він правильно робить, шукаючи будь-якої можливості для діалогу. Але мені здається, що страх війни з цими бійнями, з тим, що вони робили з дітьми і жінками, абсолютно не залежать від слів і телефонних дзвінків.

Нагадаємо, що Італія готова виступити гарантом нейтралітету України.