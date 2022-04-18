Вибух у Стамбулі: що стало причиною [ Редагувати ]
Зранку 18 квітня у Туреччині, в Стамбулі, пролунав потужний вибух. Про це повідомляє Haberturk.
Причиною цього стало загоряння у підземному приміщенні, де знаходяться електромережі.
Зазначається, що вибух стався в районі Бейоглу близько 8:30. За попередніми даними у підземному приміщенні з електрокабелями виникло загоряння з сильним задимленням. Це призвело до потужного вибуху.
Рятувальники евакуювали жителів чотирьох будівель, що знаходилися поруч. Поки що про постраждалих та загиблих не повідомляється.
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