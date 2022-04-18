Бої за місто Кремінна Луганської області, яку окупанти захопили 18 квітня, тривали три доби. Про це розповів "Радіо Донбас.Реалії" голова Кремінської військової адміністрації Олександр Дунець.

За словами очільника міста, тривають бої на околицях Кремінної.

Повністю захоплена. Там тільки декілька підрозділів утримують рубежі для забезпечення перегрупування військ. Сили в них були значні: скажімо так, на один із підрозділів, який не більше взводу, виходили до 43 броньованих об’єктів: танки, БТРи, МТЛБ. Частина була знищена, але не вся. Загалом атаки тривали впродовж трьох днів. Зараз там тривають важкі бої на околицях.

Про захоплення Кремінної вранці 18 квітня повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Наступ російських військ на Луганщині, за його словами, "повільно, але вже почався". У Кремінській громаді залишились 3-4 тисячі людей, тривають вуличні бої, і евакуація неможлива.

Місто Кремінна - районний центр у північно-західній частині Луганської області, відомий своїми рекреаційними можливостями, раніше там діяли багато дитячих таборів відпочинку, центр для підготовки олімпійських та паралімпійських спортсменів. На початку 2019 року населення міста становило майже 19 тисяч людей.

За словами голови Кремінської військової адміністрації Олександра Дунеця, росіяни розстрілюють усі автомобілі, які бачать.

"Подробиці" повідомляли, що зранку окупанти розстріляли автомобіль, яким намагалися евакуюватися мешканці. Загинули чотири людини.