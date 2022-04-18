У Кремінній окупанти розстріляли чотирьох людей [ Редагувати ]
Росіяни розстріляли людей, які намагалися виїхати з Кремінної, четверо осіб загинули. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Зранку 18 квітня жителі Кремінної намагалися евакуюватися на власному транспорті. Росіяни відкрили вогонь по автомобілю з мирними мешканцями.
Загинули четверо осіб. Одна важкопоранена людина ще на місці подій. Медики не можуть до неї дістатися через нескінчені обстріли.
Очільник Луганщини повідомив, що наразі контроль над містом Кремінна втрачений, точаться вуличні бої.
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