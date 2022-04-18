Окупанти увійшла до Кремінної, почалися вуличні бої [ Редагувати ]
Російська армія увійшла до Кремінної Луганської області. У місті вже зав'язалися вуличні бої.
Про це повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в Facebook.
На сьогодні найгарячіша точка, крім Попасної, яка вже півтора місяці триває, - це населений пункт Кремінна. Там вже всередині йдуть бої, туди зайшла російська армія, величезна кількість техніки.
Він також зазначив, що на сьогодні планувалася евакуація з Кремінної, але за ніч все змінилося.
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