Російська армія увійшла до Кремінної Луганської області. У місті вже зав'язалися вуличні бої.

Про це повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в Facebook.

На сьогодні найгарячіша точка, крім Попасної, яка вже півтора місяці триває, - це населений пункт Кремінна. Там вже всередині йдуть бої, туди зайшла російська армія, величезна кількість техніки.

Він також зазначив, що на сьогодні планувалася евакуація з Кремінної, але за ніч все змінилося.