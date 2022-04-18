Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові зі своїм литовським колегою Гітанасом Науседою закликав підняти для росії ціну розв'язаної Москвою війни. Глава держави додав, що для цього необхідно посилити санкції.

"Продовжив діалог з президентом Литви Гітанасом Науседою", - написав Зеленський.

Він додав, що в ході бесіди повідомив своєму литовському колезі про ситуацію на фронті і героїчну оборону Маріуполя. Глава держави також подякував Науседу за підтримку України.

"Очікуємо її (підтримки - ред.) збільшення в ЄС. Потрібно максимально підняти ціну агресії для Росії, посилити санкції", - підсумував Зеленський.