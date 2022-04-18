Макрон допустив особисту зустріч з путіним по Україні [ Редагувати ]
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Президент Франції Еммануель Макрон не виключив особисту зустріч з путіним щодо України. Французький лідер додав, що поки по росії не буде "червоних ліній".
Про це повідомляє BFM TV.
Макрон заявив, що в Україні післязавтра не буде повернення до нормального життя. При цьому французький лідер не виключив можливість зустрічі з путіним віч-на-віч.
"Якщо ми проведемо "червоні лінії" (щодо росії - ред.), нам доведеться на це реагувати", - додав Макрон, навівши в приклад ситуацію з Сирією.
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