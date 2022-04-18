Президент Франції Еммануель Макрон не виключив особисту зустріч з путіним щодо України. Французький лідер додав, що поки по росії не буде "червоних ліній".

Про це повідомляє BFM TV.

Макрон заявив, що в Україні післязавтра не буде повернення до нормального життя. При цьому французький лідер не виключив можливість зустрічі з путіним віч-на-віч.

"Якщо ми проведемо "червоні лінії" (щодо росії - ред.), нам доведеться на це реагувати", - додав Макрон, навівши в приклад ситуацію з Сирією.